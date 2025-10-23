  1. Accueil
  2. Actualités
  3. Avengers #800 commence à se dévoiler

Avengers #800 commence à se dévoiler

23 Octobre 2025 par Adrien L. 0 AIPT
Avengers #800 commence à se dévoiler

En janvier sortira Avengers #34, écrit par Jed MacKay et dessiné par Farid Karami, chez Marvel. Mais en fait, d'après de savants calculs de Marvel, ce numéro correspond à Avengers #800. Du coup, c'est la fête ! L'éditeur nous promet un tournant dans la saga racontée par MacKay avec Myrddin's Endgame, le grand final des intrigues racontées depuis plusieurs années.

Mais ce n'est pas tout, puisque le numéro inclura des histoires courtes spéciales réalisées par d’anciens créateurs qui ont marqué l'histoire des Avengers. Et le numéro aura le droit à une belle et grande couverture de Russell Dauterman. En effet, elle s'étendra sur trois numéros : Avengers #34 à 36, de janvier à mars. Si le reste est finalement assez classique, la couverture est vraiment sympa.

Galerie images
Avengers #800 commence à se dévoiler
Avengers #800 commence à se dévoiler
Avengers #800 commence à se dévoiler
Avengers #800 commence à se dévoiler
Partagez cet article !
Ça peut vous intéresser
Avengers: Doomsday : déjà trois mois de tournage mais un script toujours pas terminé

Avengers: Doomsday : déjà trois mois de tournage mais un script toujours pas terminé

27 Juillet 2025

Pas besoin de script chez Marvel

Avengers: Doomsday et Secret Wars repoussés de sept mois

Avengers: Doomsday et Secret Wars repoussés de sept mois

24 Mai 2025

Disney préfère assurer le coup ?

Jeremy Renner s'exprime sur son avenir dans le MCU et les rumeurs autour de la saison 2 de Hawkeye

Jeremy Renner s'exprime sur son avenir dans le MCU et les rumeurs autour de la saison 2 de Hawkeye

09 Mai 2025

Un retour possible pour l'archer préféré du MCU

Écrire un avis

Avis (0)

Pas d'avis pour le moment.
Publicité
Facebook
Partenaire