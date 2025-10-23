Avengers #800 commence à se dévoiler

En janvier sortira Avengers #34, écrit par Jed MacKay et dessiné par Farid Karami, chez Marvel. Mais en fait, d'après de savants calculs de Marvel, ce numéro correspond à Avengers #800. Du coup, c'est la fête ! L'éditeur nous promet un tournant dans la saga racontée par MacKay avec Myrddin's Endgame, le grand final des intrigues racontées depuis plusieurs années.

Mais ce n'est pas tout, puisque le numéro inclura des histoires courtes spéciales réalisées par d’anciens créateurs qui ont marqué l'histoire des Avengers. Et le numéro aura le droit à une belle et grande couverture de Russell Dauterman. En effet, elle s'étendra sur trois numéros : Avengers #34 à 36, de janvier à mars. Si le reste est finalement assez classique, la couverture est vraiment sympa.