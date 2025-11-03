Invincible Vs : Nouvelle vidéo avec Robot et Monster Girl

Lors de la New-York Comic Con, Skybound avait dévoilé une vidéo d'Invincible Vs centrée sur le personnage de Cecil. Il y a peu, une nouvelle vidéo a été mise en avant avec, cette fois, les personnages de Robot et de Monster Girl. La voici :

Pour rappel, le jeu video n'a toujours pas de date de sortie à ce jour si ce n'est 2026.

