  1. Accueil
  2. Actualités
  3. Invincible Vs : Nouvelle vidéo avec Robot et Monster Girl

Invincible Vs : Nouvelle vidéo avec Robot et Monster Girl

03 Novembre 2025 par Jeff 0 newsxbox
Invincible Vs : Nouvelle vidéo avec Robot et Monster Girl

Lors de la New-York Comic Con, Skybound avait dévoilé une vidéo d'Invincible Vs centrée sur le personnage de Cecil. Il y a peu, une nouvelle vidéo a été mise en avant avec, cette fois, les personnages de Robot et de Monster Girl. La voici : 

 

Pour rappel, le jeu video n'a toujours pas de date de sortie à ce jour si ce n'est 2026.

Si vous désirez vous procurer le premier tome du comics et soutenir MDCU par la même occasion, vous pouvez l'acheter en cliquant ici.

Pour aller plus loin :

 

Partagez cet article !
Ça peut vous intéresser
Image Comics annonce la série de Dark Fantasy Malevolent pour le mois de janvier

Image Comics annonce la série de Dark Fantasy Malevolent pour le mois de janvier

03 Novembre 2025

Par Justin Jordan, John Bivens et Felipe Sobreiro

Jason Aaron et Mahmud Asrar de retour sur Bug Wars pour un one-shot

Jason Aaron et Mahmud Asrar de retour sur Bug Wars pour un one-shot

03 Novembre 2025

La guerre des insectes fait rage !

Un dessin animé Energon pour adultes tiré des comics Skybound

Un dessin animé Energon pour adultes tiré des comics Skybound

23 Octobre 2025

G.I. Joe, Transformers et Void Rivals en dessin animé

Écrire un avis

Avis (0)

Pas d'avis pour le moment.
Publicité
Facebook
Partenaire