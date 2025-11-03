Jason Aaron et Mahmud Asrar de retour sur Bug Wars pour un one-shot

C'est à travers les sollicitations du mois de janvier que nous apprenons la nouvelle. Jason Aaron et Mahmud Asrar vont être de retour sur l'univers de Bug Wars le temps du one shot Bug Wars: The Spyder Wytch Special. Edité par Image, il sortira le 28 janvier pour 5.99$.

Vous trouverez ci-dessous le synopsis et la cover :

La guerre des insectes fait rage dans ce numéro spécial de longueur exceptionnelle, plongeant dans le monde ombrageux des Mytes — des guerriers insectoïdes s'affrontant dans les tranchées tachées d'herbe du Jardin. Cette fois, l'histoire se tisse à travers les multiples yeux des Spyder Wytches de Wyrdweb — les habitants les plus mystérieux, séduisants et redoutés de cet écosystème tordu. Les poids lourds de la bande dessinée Jason Aaron (Thor, TMNT) et Mahmud Asrar (Conan le Barbare, X-Men), rejoints par la révélation Baldemar Rivas (Double-Face de DC, Godzilla contre Kansas City), offrent une action explosive, un lore qui s'étend et des secrets tissés dans la toile qui redéfiniront le Jardin. Préparez-vous au retour de la série Bug Wars en 2026 !