  1. Accueil
  2. Actualités
  3. Image Comics annonce la série de Dark Fantasy Malevolent pour le mois de janvier

Image Comics annonce la série de Dark Fantasy Malevolent pour le mois de janvier

03 Novembre 2025 par Jeff 0 aipt
Image Comics annonce la série de Dark Fantasy Malevolent pour le mois de janvier

C'est à travers les sollicitations du mois de janvier que nous apprenons la nouvelle. L'éditeur Image Comics va lancer une nouvelle série intitulée Malevolent. Elle sera écrite par Justin Jordan et sera dessinée par John Bivens et Felipe Sobreiro. Elle sortira le 28 janvier pour 4.99$.

Voici le synopsis :

Il y a trente ans, des démons ont été lâchés sur le monde. L'humanité s'est adaptée, même à une existence hantée par les démons. Aujourd'hui, une nouvelle arme capable de tuer les démons a émergé — mais celui qui la manie pourrait nous détruire en premier. Des créateurs de Spread, Justin Jordan, John Bivens et Felipe Sobreiro, découvrez une épopée de dark fantasy.

Partagez cet article !
Ça peut vous intéresser
Invincible Vs : Nouvelle vidéo avec Robot et Monster Girl

Invincible Vs : Nouvelle vidéo avec Robot et Monster Girl

03 Novembre 2025

Nouvelle vidéo !

Jason Aaron et Mahmud Asrar de retour sur Bug Wars pour un one-shot

Jason Aaron et Mahmud Asrar de retour sur Bug Wars pour un one-shot

03 Novembre 2025

La guerre des insectes fait rage !

Un dessin animé Energon pour adultes tiré des comics Skybound

Un dessin animé Energon pour adultes tiré des comics Skybound

23 Octobre 2025

G.I. Joe, Transformers et Void Rivals en dessin animé

Écrire un avis

Avis (0)

Pas d'avis pour le moment.
Publicité
Facebook
Partenaire