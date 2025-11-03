Image Comics annonce la série de Dark Fantasy Malevolent pour le mois de janvier

C'est à travers les sollicitations du mois de janvier que nous apprenons la nouvelle. L'éditeur Image Comics va lancer une nouvelle série intitulée Malevolent. Elle sera écrite par Justin Jordan et sera dessinée par John Bivens et Felipe Sobreiro. Elle sortira le 28 janvier pour 4.99$.

Voici le synopsis :

Il y a trente ans, des démons ont été lâchés sur le monde. L'humanité s'est adaptée, même à une existence hantée par les démons. Aujourd'hui, une nouvelle arme capable de tuer les démons a émergé — mais celui qui la manie pourrait nous détruire en premier. Des créateurs de Spread, Justin Jordan, John Bivens et Felipe Sobreiro, découvrez une épopée de dark fantasy.