DC Comics : des variant covers punk rock pour janvier 2026

L'annonce a été faite directement par DC Comics. Pour le mois de janvier, nous aurons droit à une petite salve de variant covers sur le thème du punk rock. Néanmoins, veuillez noter que le terme "petite" est important ici car il n'y en a que six. Voici le détail :
Annie Wu : Action Comics #1094
Dave Johnson : Superman #34
Mike Allred : Superman Unlimited #9
Marguerite Sauvage : Supergirl #9
Fabrizio De Tommaso : Batman/Superman : World's Finest #47
Dan Hipp : Justice League Unlimited #15
Et voici les covers en question :
Que pensez-vous de ce genre d'initiative ?
