DC Comics : des variant covers punk rock pour janvier 2026

Six covers spéciales pour le mois de janvier

L'annonce a été faite directement par DC Comics. Pour le mois de janvier, nous aurons droit à une petite salve de variant covers sur le thème du punk rock. Néanmoins, veuillez noter que le terme "petite" est important ici car il n'y en a que six. Voici le détail :

Annie Wu : Action Comics #1094

Dave Johnson : Superman #34

Mike Allred : Superman Unlimited #9

Marguerite Sauvage : Supergirl #9

Fabrizio De Tommaso : Batman/Superman : World's Finest #47

Dan Hipp : Justice League Unlimited #15

Et voici les covers en question :

Que pensez-vous de ce genre d'initiative ?