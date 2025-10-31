DC Comics : des variant covers punk rock pour janvier 2026

  1. Accueil
31 Octobre 2025 par Jeff 0 dc
L'annonce a été faite directement par DC Comics. Pour le mois de janvier, nous aurons droit à une petite salve de variant covers sur le thème du punk rock. Néanmoins, veuillez noter que le terme "petite" est important ici car il n'y en a que six. Voici le détail :

Annie Wu : Action Comics #1094

Dave Johnson : Superman #34

Mike Allred Superman Unlimited #9

Marguerite Sauvage : Supergirl #9

Fabrizio De Tommaso : Batman/Superman : World's Finest #47

Dan Hipp : Justice League Unlimited #15

Et voici les covers en question :

 

 

 

Que pensez-vous de ce genre d'initiative ?

