  3. The Boys entre dans le Guinness World Records

The Boys entre dans le Guinness World Records

27 Octobre 2025 par Jeff 0 BC
C'est une belle surprise qui a eu lieu à la MCM Comic Con London pour plusieurs acteurs de la série TV The Boys, adaptation du comics éponyme. En effet, Karl Urban, Laz Alonso, Tomer Capone et Karen Fukuhara ont été surpris par l'incontournable Guinness World Records. Quel record mondial sont-ils parvenus à obtenir ? En réalité, le Guinness a officialisé deux records pour le prix d'un : la série TV d'action-aventure à la demande la plus vue et la série TV de super-héros à la demande la plus vue.

A noter que suite à cela, Karl Urban a pris la parole pour remercier de nombreuses personnes. La première d'entre elles ? Garth Ennis, ce qui fait d'autant plus plaisir aux lecteurs de comics que nous sommes.

Si la vidéo vous intéresse, c'est par ici.

Pour rappel, les comics The Boys sont toujours disponibles à la vente en format de poche. Si vous désirez vous les procurer et soutenir MDCU par la même occasion, c'est par ici.

Pour aller plus loin :

 

