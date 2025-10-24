  1. Accueil
  3. Eric Kripke s'exprime sur la saison 5 de The Boys et sur l'intervention des personnages dans les spin-off à venir

24 Octobre 2025 par Jeff 0 cbm
C'est lors d'un échange avec Variety que le créateur de la série The Boys et showrunner, Eric Kripke, a pris la parole sur de nombreux points de l'univers adapté de la BD de Dynamite. Avant toute chose, il s'est exprimé sur la direction que prendrait la fin de la série.

Voici ce qu'il a dit :

Je dirais que nous essayons poser l’avion sur les préoccupations principales qui viennent vraiment de 'The Boys' qui sont Butcher contre Homelander ; l’histoire d’amour de Hughie et Annie ; la relation compliquée de grand frère/petit frère entre Butcher et Hughie — toutes les choses qui définissent 'The Boys', nous essayons de les mener à une conclusion de manière surprenante et émotive. 

Pour ce qui est de The Boys: Mexico, c'est toujours en cours de réalisation. A ce sujet, il déclare :

Gareth [Dunnet-Alcocer], qui est un écrivain incroyable, rédige actuellement des ébauches. C’est en développement. Je trouve ça hilarant. Nous verrons [...]. Cela se déroulerait à un moment donné après la saison 5 de 'The Boys.

Enfin, Kripke n'a pas fermé la porte à l'idée selon laquelle les personnages de The Boys pourraient apparaître dans les spin-off à venir que cela soit la saison 3 de Gen V (si elle est confirmée) ou The Boys: Mexico.

Fiche Technique

The Boys

Saison : 4
Créée par
  • Seth Rogen, Evan Goldberg
Synopsis

  • Hughie, simple vendeur dans un magasin d'électronique de New-York, voit sa fiancée se faire tuer brutalement par A-Train, un membre des Sept, un groupe de super-héros populaire. Encore sous le choc, il est approché par Billy Butcher, un hommz violent qui lui révèle que Vought International, l'agence qui promeut et défend les Sept, cache au monde les crimes commis par les héros et que ceux-ci sont loin d'être des modèles de vertu. Au même moment, les Sept accueillent une nouvelle recrue, Starlight, qui va découvrir la véritable nature des membres du groupe de l'intérieur.


Voir la Fiche

