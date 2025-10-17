Un teaser pour le final de la saison 2 de Gen V

  1. Accueil
17 Octobre 2025 par Jeff 0 cbm
Le final de la saison 2 de Gen V, c'est déjà la semaine prochaine. C'est donc sans surprise que Prime Video a dévoilé un petit teaser afin de nous donner envie de nous jeter sur l'épisode 2x08 après un épisode 2x07 qui avait déjà été salué par les fans.

De notre côté, nous partagerons notre avis sur la seconde saison dès la semaine prochaine.

Pour rappel, les comics The Boys sont toujours disponibles à la vente en format de poche. Si vous désirez vous les procurer et soutenir MDCU par la même occasion, c'est par ici.

