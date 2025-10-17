Un teaser pour le final de la saison 2 de Gen V

Le final de la saison 2 de Gen V, c'est déjà la semaine prochaine. C'est donc sans surprise que Prime Video a dévoilé un petit teaser afin de nous donner envie de nous jeter sur l'épisode 2x08 après un épisode 2x07 qui avait déjà été salué par les fans.

Voici la vidéo :

De notre côté, nous partagerons notre avis sur la seconde saison dès la semaine prochaine.

Pour rappel, les comics The Boys sont toujours disponibles à la vente en format de poche. Si vous désirez vous les procurer et soutenir MDCU par la même occasion, c'est par ici.

Pour aller plus loin :