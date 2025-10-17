  1. Accueil
Pas de saison 2 pour The Boys : Diabolical

17 Octobre 2025 par Jeff 0 cbm
S'il y a bien un univers qui s'étend, c'est bien celui de The Boys. Le bébé d'Eric Kripke a plusieurs spin-off sur les rails et, visiblement, cela ne va pas s'arrêter avec la mise en production prochaine (si tout va bien) de The Boys: Mexico et Vought Rising. Mais qu'en est-il du tout premier spin-off ? Est-ce que l'animé Diabolical va avoir droit à une deuxième saison ? Kripke a pris la parole sur le sujet. Visiblement, c'est mort :

Je ne pense pas qu'il y aura une saison 2 de 'Diabolical'. Ce n'est pas faute de d'insister. Je pense qu'au final, les vues n'étaient pas suffisantes pour justifier une deuxième saison, malheureusement. Bien que nous l'adorions et que Simon [Racioppa], le showrunner, serait partant pour le faire, nous n'avons pas encore reçu le feu vert pour cela.

A noter qu'il a également tenu un discours similaire pour la saison 3 de Gen V. C'est-à-dire que l'envie et les idées sont là mais qu'il faut encore voir si les vues de la saison 2 vont, effectivement, justifier une saison 3.

Fiche Technique

The Boys présentent : Les Diaboliques

Saison : 1
Créée par
  • Eric Kripke, Simon Racioppa, Seth Rogen et Evan Goldberg
Synopsis

  • Une série de court-métrage animés narrant des histoires se situant dans l'univers de The Boys et utilisant plusieurs types d'animations.


Voir la Fiche

