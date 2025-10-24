  1. Accueil
  3. IDW annonce The Death of Godzilla avec une cover version Death of Superman

Mourir dans les comics, c'est un passage obligé. Pour autant, on n'imaginait pas forcément Godzilla passer par cette case et pourtant, IDW va le faire. Cela se passera dans Godzilla #6 de la série actuelle et pour marquer le coup : variant covers ! Et de ce côté là, il y en a une qui sort clairement du lot puisque Dan Jurgens a repris sa cover de The Death of Superman pour en faire une pour The Death of Godzilla.

Côté parution, la mort aura lieu dans Godzilla #6 donc soit le 7 janvier 2026. Par contre, IDW n'est pas aussi patient que DC avec Superman puiqsue la grosse bébête reviendra dès le numéro suivant soit en février...

 

A noter que pour Aaron John Gregory, le Godzilla Product Development Manager, si IDW peut tuer Godzilla dès le sixième numéro de la nouvelle Kai-sei Era, cela prouve combien la Toho a confiance en eux.

