Replay du Twitch du jeudi 23/10 : Marvel : Age of Revelation, Urban Limited, Gen V et Astérix en Lusitanie

23 Octobre 2025 par Jeff 0
Bonjour tout le monde,

Les vidéos liées à notre dernier live sont à présent toutes disponibles.

Vous les trouverez ci-dessous :

Urban Limited 2025 : Que nous réserve les trois titres de l'année ?

 

Notre avis sur Astérix en Lusitanie

 

Notre avis sur Gen V saison 2

 

X-Men Age of Revelation #1

 

- - -

Bonjour à tous,

Le prochain live Twitch... c'est ce soir 20h ! Nous commencerons par l'event Marvel Age of Revelation. Nous vous le présenterons et enchaînerons avec notre avis sur les premiers numéros. Nous continuerons avec Les Urban Limited 2025. Qu'est-ce que c'est ? Quels sont les titres choisis cette année ? Valent-ils le coup ? Nous verrons tout cela ensemble. Ensuite, nous basculerons sur notre avis sur la saison 2 de Gen V qui vient tout juste de s'achever. Enfin, nous terminerons par donner notre avis sur le tout dernier Astérix : Astérix en Lusitanie. Oui, il sort aujourd'hui, mais on est au taqué ! 

Et tout ceci, bien sûr, entouré d'anecdotes et de bonnes humeur.

