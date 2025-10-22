Push the wall : Une autobiographie de Frank Miller en juillet 2026

L'un des grands noms de l'industrie des comics, Frank Miller, va proposer son autobiographie en juillet 2026. Intitulée Push the Wall: My life, writing, drawing and the art of storytelling, l'auteur aura une approche un peu similaire à celle de Stephen King sur son Ecriture : Mémoires d'un métier (titre original : On Writing: A Memoir of the Craft) dans le sens où il même éléments biographiques et méthodes de travail.

Pour rappel, Frank Miller, c'est Dark Knight Returns, Batman: Year One, Sin City, 300, Ronin et un run incroyable sur Daredevil pour ne citer que ces travaux. Autrement dit, des titres souvent considérés comme étant incontournables dans l'indutrie des comics.

Voici le synopsis officiel du livre :

Frank Miller est notre plus grand écrivain et artiste de bande dessinée encore vivant.

Frank Miller partage sa vie et, à travers celle-ci, son processus artistique. L'influence artistique de Miller est évidente dans une grande partie de notre culture populaire, peut-être plus particulièrement avec Batman : chaque adaptation cinématographique des quarante dernières années a été influencée par le travail de Miller sur le chevalier noir.

En somme, Frank Miller a transformé la manière dont les bandes dessinées sont racontées.

Ici, le mélange de leçons autobiographiques de Frank évoque *Just Kids* de Patti Smith tandis qu'il tisse ses luttes en tant qu'adolescent de dix-sept ans fraîchement arrivé du Vermont dans un New York des années 1970 délabré, jusqu’à son succès final dans la réinvention de Daredevil et Wolverine. De là, à l’intervention de Miller pour sauver et revitaliser Batman, en passant par son temps à Hollywood, les adaptations en bande dessinée et film de *Sin City* qu’il codirigerait, et la réinterprétation de la dernière bataille des Spartiates dans *300*. Miller, en se défiant constamment en tant qu’artiste et écrivain selon ses propres termes, a construit une carrière iconoclaste.

Avec plus d'une douzaine d’illustrations de l’art de Miller, *Push the Wall* est l’œuvre de sa carrière — c’est une masterclass qui encapsule sa vie en seize leçons pour le lecteur créatif en devenir.

Push the Wall est attendu pour le 14 juillet 2026 aux Etats-Unis.