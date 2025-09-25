L'histoire de Marvel Studios chez Huginn & Muninn le 31 octobre 2025

C'est par communiqué de presse que Huginn & Muninn a annoncé la chose. Le 31 octobre 2025 débarquera un bel ouvrage chez l'éditeur : l'adaptation en français de Marvel Studios : The First Ten Years. Intitulé L'Histoire de Marvel Studios, La création de l'univers cinématographique Marvel chez nous, l'ouvrage met avant TOUT ce qui touche au MCU depuis le tout premier opus Iron Man en 2008 jusqu'à Spider-Man: Far From Home en 2019.
Voici la déclaration de l'éditeur au sujet de l'ouvrage :
Avant les milliards au box-office, avant la naissance du multivers, avant même que le monde entier n'apprenne à prononcer « Wakanda », il y avait une idée. Une idée un peu folle : celle de créer un univers partagé, film après film, héros après héros.
L'Histoire de Marvel Studios est le récit officiel et inédit de la naissance d'un phénomène culturel.
Ce livre monumental vous emmène au cœur des quatre premières phases de l'univers cinématographique Marvel, celles qui ont posé les fondations d'une des plus grandes épopées du XXIe siècle. Des débuts hésitants d'Iron Man en 2008 à la consécration d'Avengers en 2012 jusqu'au triomphe de Spider-Man : Far from Home en 2019, revivez l'histoire vraie d'un pari devenu légende.
Conçu comme un voyage dans les coulisses, cet ouvrage dévoile les décisions stratégiques, les accidents heureux, les nuits blanches, les doutes et les fulgurances qui ont donné naissance à un monde de fiction plus cohérent et ambitieux que jamais. Il rassemble plus de 200 témoignages exclusifs — producteurs, réalisateurs, acteurs, artistes, techniciens — et plus de 500 images rares ou inédites, pour raconter non pas une histoire de super-héros, mais celle des femmes et des hommes qui les ont fait naître à l'écran.
Dans les faits, nous parlons d'un objet de pas moins de 512 pages contenant plus de 200 interviews, plus de 500 photos, un avant-propos de Kevin Feige et une post-face de Robert Downey Jr, le tout au format 305x254mm.
Pour ce qui est de l'édition, il possède un dos toilé avec marquage, présente une couverture exclusive réalisée par Ryan Meinerding (responsable artistique de Marvel Studios) tandis que le coffret est un montage exclusif de concept arts de l'univers cinématographique Marvel, mettant en avant des œuvres d'Adi Granov, Ryan Meinerding, Andy Park et Charlie Wen.
L'objet sortira le 31 octobre 2025 pour 100€ (pour rappel, l'édition VO était à 150$).
