Morgen, la nouvelle maison d'édition menée par Sullivan Rouaud (ex HiComics)

Cela fait quelques mois maintenant que Sullivan Rouaud, l'ancien directeur de collection de HiComics et Mangetsu, a annoncé son départ de Bragelonne pour aller vivre une nouvelle aventure. Laquelle ? La création d'une nouvelle maison d'édition.

Depuis peu, nous en savons enfin plus sur ledit éditeur. Le petit nouveau se nommera Morgen et sera spécialisé dans la bande dessinée. Sullivan sera accompagné de Thomas Ragon (ancien éditeur chez Dargaud) mais aussi de deux noms que l'on avait déjà vu du côté d'Urban Comics par le passé : Arthur Huinard et Victorine Gay.

Vous trouverez ci-dessous leur communiqué de presse :

Enfin, notez qu'une vidéo de présentation générale et des deux premiers titres a été dévoilée sur leur chaîne youtube MorgenBD ce vendredi 17 octobre.

La voici :