[NYCC] Un trailer et une date pour Bat-Fam

17 Octobre 2025 par Adrien L. 0 AIPT
Lors de la NYCC, Warner a communiqué sur la série animée Bat-Fam. Nous savions qu'elle arriverait en novembre sur Prime Video, nous savons désormais que c'est pour le 10 novembre. Pour l'occasion une bande annonce a été diffusée.

La série suit Batman, Alfred et le jeune Damian Wayne, qui a endossé le costume de Little Batman. Le trio accueille de nouveaux résidents au manoir Wayne : Alicia Pennyworth, la petite-nièce libre d’esprit d’Alfred ; Claire, une ex-super-vilaine récemment réformée ; Ra’s al Ghul, le "Pap Pap" adoré de Damian qui n’est autre que l’ennemi de longue date de Batman ; et Man-Bat, qui s’installe dans le clocher du manoir. Et n’oublions pas Selina, le chat adoré de la famille. Ensemble, ils tentent de concilier vie quotidienne et protection des rues de Gotham City.

Casting VO :
- Luke Wilson (Batman/Bruce Wayne)
- Yonas Kibreab (Damian Wayne)
- James Cromwell (Alfred Pennyworth)
- Haley Tju (Claire)
- London Hughes (Alicia Pennyworth)
- Michael Benyaer (Ra’s al Ghul)
- Bobby Moynihan (Man-Bat)

