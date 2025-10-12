Votre avis sur Marvel Zombies

Fan des personnages Marvel ou des morts-vivants, n'oubliez pas que la série animée Marvel Zombies a été intégralement référencée sur MDCU.
Vous pouvez donc, dès à présent, noter l'épisode, le noter comme étant "vu" mais également recommander ou ne pas recommander la série, la noter comme étant "suivie" et/ou le commenter.
Pour les intéressés, c'est par ici.
Marvel Zombies se déroule dans la chronologie alternative introduite dans What if... ? épisode « Et si... des Zombies envahissaient la Terre ? » (2021), et suit un groupe de survivants qui se battent contre d'anciens héros et méchants transformés en zombies.
