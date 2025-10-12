Votre avis sur Marvel Zombies

  1. Accueil
12 Octobre 2025 par Jeff 0
Fan des personnages Marvel ou des morts-vivants, n'oubliez pas que la série animée Marvel Zombies a été intégralement référencée sur MDCU. 

Vous pouvez donc, dès à présent, noter l'épisode, le noter comme étant "vu" mais également recommander ou ne pas recommander la série, la noter comme étant "suivie" et/ou le commenter. 

Pour les intéressés, c'est par ici.

Fiche Technique

Marvel Zombies

Saison : 1
Créée par
  • Zeb Wells
Synopsis

  • Marvel Zombies se déroule dans la chronologie alternative introduite dans What if... ? épisode « Et si... des Zombies envahissaient la Terre ? » (2021), et suit un groupe de survivants qui se battent contre d'anciens héros et méchants transformés en zombies.


Voir la Fiche

