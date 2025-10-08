Une nouvelle série Black, White & Blood pour Logan

Vous connaissez le principe des albums Black, White & Blood, ces anthologies violentes en noir et blanc (et rouge). En janvier, Marvel commencera à publier la série consacrée à Logan. Oui, Logan, pas Wolverine, puisque Wolverine a déjà eu le droit à ce traitement en 2020.

L’équipe créative est plutôt alléchante, puisqu'il y aura le retour du scénariste Larry Hama et de l’artiste Adam Kubert sur le personnage, mais aussi des auteurs plus jeunes comme Saladin Ahmed (Wolverine) ou Tom Waltz (Wolverine: Blood Hunt).

Voici ce que les lecteurs peuvent attendre dans le premier numéro :

- Tom Waltz et Alex Lins révèlent une mission militaire inédite de Logan dans les années 1950 — avec un lien secret à un fameux personnage Marvel !

- Une mission dans le Times Square sordide des années 1970 met Logan sur la piste d’un tueur en série, racontée par Saladin Ahmed et Adam Kubert.

- La survie est le maître-mot après l’évasion de Logan de l'Arme X - par Larry Hama et Dave Wachter.