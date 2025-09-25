Trailer et date pour le jeu vidéo Wolverine

Annoncé par la force des choses, le jeu vidéo Marvel's Wolverine se concrétise enfin par la diffusion d'une période de sortie. En effet, comme le laissaient entendre les rumeurs, il arrivera bien en 2026 sur PS5, à l'automne pour être plus précis. Au programme, un beat 'em up à la God of War dans différents paysages : le Japon, le Canada, Madripoor... Sur la bande annonce diffusée, quelques têtes familières sont présentes, comme Omega Red ou Mystique. Le jeu développé par Insomniac (les Marvel's Spider-Man) est très violent, ça risque de bien défouler ! L'acteur derrière Wolverine est Liam McIntyre (Spartacus). Je vous laisse avec 2 vidéos, et une affiche dessinée par Jock.