Une série Afterlife with Archie sur Disney+

03 Octobre 2025
Bonne nouvelle pour les amateurs des adaptations d'Archie Comics puisqu'une nouvelle série va être mise en place. Cette fois, il s'agit de la BD Afterlife with Archie qui sera adaptée. Créée par Roberto Aguirre-Sacasa et Francesco Francavilla, le principe est plutôt simple : vos personnages préférés de l'écurie Archie mais dans un univers zombie apocalyptique.

Un projet qui s'annonce à la fois comme nouveau mais sans trop s'éloigner non plus de ce qui a été fait auparvant. Pourquoi nouveau ? Parce qu'il va s'agir du premier projet Archie signé Disney+. Pourquoi pas si nouveau que ça ? Parce qu'on ne peut pas dire que celui qui va développer l'adaptation soit considéré comme étant "du sang neuf" puisqu'il s'agit de Greg Berlanti, l'un des deux visages derrière le Arrowverse de la CW.

Pas plus d'information pour le moment.

