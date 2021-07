La suite de la série Sabrina (Netflix) en comics

L'éditeur Archie Comics a annoncé le retour du personnage de Sabrina et de son univers en grande pompe ! La série Chilling Adventures of Sabrina va reprendre près de quatre ans après s'être arrêtée, et une nouvelle série continuera les aventures présentées dans la série TV de Netflix.

Chilling Adventures of Sabrina #9 sortira le 13 octobre et continuera l'arc "Witch war", avec sa troisième partie. On retrouvera l'équipe créative composée de Roberto Aguirre-Sacasa et Robert Hack.

Sabrina a ramené à la vie le corps de Harvey (avec l'âme de son père). Mais tout a un coût. À moins qu'elle souhaite que les portes de l'enfer s'ouvrent, Sabrina doit trouver une personne à sacrifier à la place de Harvey. Mais attendez... Sabrina ne tuerait jamais personne, n'est-ce pas ?

Et la nouvelle série The Occult World of Sabrina, continuera elle l'histoire de la série TV annulée par Netflix. On y retrouve à nouveau Aguirre-Sacasa au scénario, créateur également de la série TV, et Audrey Mok au dessin. Le premier arc débutera en fin d'année, et s'intitulé "A World Without Sabrina".