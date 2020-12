Chilling Adventures of Sabrina : retour de deux actrices de la série originelle

Dans le monde des séries TV, qui dit dernière saison dit fin de l'histoire mais, également, petites références aux fans. Chilling Adventures of Sabrina n'échappe à la règle puisqu'il a été annoncé que la partie 4 de la série mettra en avant deux actrices qui avaient tenu un rôle dans la série TV des années 90 : Sabrina, l'apprentie sorcière. Il s'agit de Beth Broderick et de Caroline Rhea qui reprendront leur rôle de Tante Zelda et Tante Hilda. Elles apparaitront dans l'épisode 15 qui devrait être du genre à jouer avec les réalités altenartives.

Et pour rester dans l'ambiance, voici déjà une petite vidéo :

Pour le moment, l'actrice principale de l'ancienne série, Melissa Joan Hart, n'a pas été annoncée.

Pour rappel, la diffusion reprendra sur Netflix le 31 décembre.