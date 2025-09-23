Arrêt de la série Green Arrow

Green Arrow #31 sera le dernier de la série. En effet, le scénariste Chris Condon a publié sur Bluesky :

"Le numéro 31 de GREEN ARROW sera mon dernier numéro sur ce titre. Ce fut fantastique de travailler avec Montos, Buddy, Hass, Adriano et Chris Rosa sur cette série. Plus que cela, ce fut un rêve de travailler sur un personnage comme Ollie pour DC Comics. Je suis déçu que nous devions en terminer là, mais je suis fier du travail accompli — surtout pour ce dernier numéro. Merci à tous les fans qui ont suivi mois après mois pour votre soutien. Comme vous, j’ai hâte de voir ce qui attend l’Archer d'Émeraude."

Par la suite, Scott Snyder, qui gère DC All-In, a confirmé la nouvelle :

"Les décisions comme celles-ci dépassent mon niveau de responsabilité, mais la raison honnête est que nous n’étions pas assez nombreux à l’acheter. Les chiffres de vente de GA étaient tout simplement insoutenables. C’est décevant pour tout le monde. Mais continuer aurait signifié ne pas pouvoir prendre d’autres risques."

Green Arrow #31, dernier numéro de la série donc, avant un futur retour, sortira le 24 décembre prochain. Voici son synopsis :

"Après une dispute familiale explosive entre un père actif et une fille adolescente qui finit dans la rue, l’Archer d’Émeraude doit affronter ses choix et expériences passés afin de tracer une voie vers l’avenir pour les deux… et pour lui-même."