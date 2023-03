Nouveaux costumes pour Green Arrow et cie

L'ère Dawn of DC se déploie actuellement, et un des prochains titres à arriver est une nouvelle mini-série sur Green Arrow . Composée de 6 numéros, elle sera écrite par Joshua Williamson et dessinée par Sean Izaakse. Les artistes s'amusent à montrer certains éléments de la série, notamment les nouveaux costumes que porteront la famille Arrow . Vous trouverez les aperçus ci-dessous. L'histoire s'intéressera à la disparition de Green Arrow , et à toute sa famille qui part à sa recherche.