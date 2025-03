Arrow, Katie Kassidy s'exprime sur la mort Black Canary et comment elle l'a appris

Souvenez-vous. En 2012, nous découvrons la série Arrow sur la CW. Et dès la première saison, nous retrouvons l'actrice Katie Cassidy dans le rôle de Laurel Lance et bientôt dans le rôle de Black Canary. Seulement voilà, lors de la saison 4, un mystère plane autour d'une tombe et la question, bien évidemment, est de savoir qui s'y trouve. Au final, nous apprenons que c'est Laurel Lance qui meurt, plantée par Damien Darhk.

Aujourd'hui, l'actrice Katie Cassidy est revenue sur la mort de son personnage lors d'une interview avec Michael Rosenbaum. Elle explique notamment qu'en début de saison, elle ne se sentait absolument pas concernée par cette intrigue mais que tout a changé lors de la préparation de la New-York Comic Con de cette année.

Voici ce qu'elle a déclaré :

Pour une raison ou une autre, j'ai eu un haut-le-coeur. J'ai immédiatement envoyé un message à Marc Guggenheim, que j'adore : "Je suis viré, c'est ça ?" Je lui ai dit un truc du genre "Marc, j'ai comme un mauvais pressentiment, s'il te plait, ne me fais pas attendre ce week-end. On peut s'appeler demain, s'il-te-plait ?" Il m'a répondu "Wow, tu es vraiment intuitive. Je t'appelle demain.

Suite à l'appel téléphonique, Marc lui a dit Ecoute, malheureusement, je dois te dire que tu es celle qui se trouve dans la tombe. L'actrice s'est sentie en colère dans un premier temps et très émotive. D'ailleurs, elle a appelé l'équipe créative durant l'un de ces moments de colère pour leur dire qu'elle avait l'impression qu'elle avait toujours été celle que l'on sacrifiait suite à quoi, Stephen Amell l'a d'ailleurs tout de suite appelé pour la soutenir. Elle explique aussi qu'on l'a forcé à participer à la Comic Con et de feindre de ne rien savoir sur l'intrigue alors qu'elle était parfaitement au courant de ce qui allait arriver et que c'était difficile.

Enfin, Katie Cassidy a également parlé de son retour et de son point de vue sur la mort de son personnage avec un peu de recul :

J'ai reçu un appel de Marc après que Flash ait été diffusé, il disait "tu reviendrais en tant que personnage régulier ? Je crois que nous avons fait une erreur". Suite à quoi j'étais de retour, plus en forme que jamais et heureuse. Pour être honnête, le fait qu'ils me tuent a pris le dessus sur tous les autres personnages réguliers de la série et cela a poussé les autres personnages dans des directions opposées, à réagir differemment. C'est une histoire et je ne le prends pas personnellement. Je trouve qu'ils ont fait un excellent travail d'écriture pour moi, honnêtement, et j'ai eu beaucoup de choses à explorer. Je leur en suis donc reconnaissante.

A noter que, pour l'actrice, il s'agit d'une "décision politique" tandis que Marc, de son côté, le voyait autrement, résumant la situation par le proverbe "trop de cuisiniers gâtent la sauce".

De votre côté, qu'aviez-vous pensé de son personnage et de son interprète ?