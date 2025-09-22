  1. Accueil
Un numéro spécial Gargoyles pour cet hiver

22 Septembre 2025
Un numéro spécial Gargoyles pour cet hiver

Les sollicitations du mois de décembre du côté de Dynamite ont mis en avant un nouveau titre pour les Gargoyles. Intitulé Gargoyles Winter Special 2025 #1, il est écrit par Greg Weisman et Nate Cosby et est dessiné par George Kambadais. Il sortira le 24 décembre pour 5.99$.

LES FANTÔMES DES HIVERS PASSÉS ! C’EST LA SAISON — POUR LES DÉTECTIVES ! 28 PAGES D’HISTOIRE ! TOUTES LES COUVERTURES EN PAPIER CARTONNÉ ! Pour Elisa Maza, le mois de décembre est doux-amer. Elle adore les rues enneigées de New York et l’agitation des fêtes de fin d’année - et avoir un petit ami Gargoyle qui la porte au-dessus des gratte-ciel pour voir toutes les lumières festives est un très grand avantage. Mais le mois lui rappelle aussi un mystère non résolu de sa première année en tant que détective – un cambriolage déconcertant qui comportait des indices étranges, un héritage familial volé et de vagues descriptions d’une « chose » encombrante que l’on ne voyait que dans l’ombre. Comme elle le dit à Goliath par une nuit d’hiver glaciale, le fait qu’elle n’ait jamais été capable de résoudre l’affaire la ronge toujours, même après toutes ces années. Et c’est tout ce que Broadway a besoin d’entendre pour le convaincre d’enfiler son trench-coat de détective privé et de rouvrir l’enquête – accompagné, bien sûr, par Bronx et son ami bull terrier, Lance !

