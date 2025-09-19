Notre avis sur... Deadpool / Batman #1, le crossover DC / Marvel

Il y a des choses à dire !

Marvel et DC. Autant dire qu'il s'agit d'un crossover extrêmement attendu par les fans. Et il est enfin là ! Il est donc temps d'étudier tout ça et de répondre une question simple : est-ce que Deadpool / Batman #1 et sa ribambelle de back-ups sont à la hauteur de nos espérances ?

Pour rappel, vous pouvez participer à nos lives twitch tous les jeudi de 20h à 22h.

Pour les intéressés, voici où vous pouvez nous suivre :

Twitch: https://www.twitch.tv/radiocoastcity

Youtube : https://www.youtube.com/@RadioCoastCity

Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=61566303563160

Instagram : https://www.instagram.com/radiocoastcity