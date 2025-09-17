Lady Mechanika réédité en intégrale collector par Glénat en novembre 2025

L'occasion, pour les retardataires, de se jeter sur ce futur grand classique !

Lady Mechanika, cela cartonne. C'est simple, depuis que nous vous partageons le top vente de notre partenaire BD Fugue, le tome 9 de Lady Mechanika est le comics le plus vendu chaque semaine. Pour autant, neuf tomes, cela peut commencer à faire peur aux nouveaux lecteurs. Aussi, l'éditeur Glénat va lancer une réédition de la série de Joe Benitez en intégrale collector et ce, dès le mois de novembre 2025.

Par contre, il est à noter que l'éditeur va s'éloigner des intégrales dits "classiques". A titre d'exemple, le premier intégrale reprendra du contenu des trois premiers tomes mais sans forcément contenir l'intégralité. Le but étant non plus de proposer les histoires par ordre de sortie mais par ordre chronologique afin de simplifier la lecture.

Voici la déclaration de Glénat sur le sujet :

Elle est l'unique survivante d'une terrible expérience qui l'a laissée avec deux bras mécaniques. N'ayant aucun souvenir de sa captivité ou de son existence passée, elle s'est construit une nouvelle vie d'aventurière et de détective privée. Elle use de ses capacités uniques pour agir là où les autorités en son incapables. Les journaux l'ont appelée "Lady Mechanika" ! Une jeune héroïne forte mais tourmentée en quête d'identité dans une Angleterre victorienne. Découvrez dans cette première intégrale de Lady Mechanika les récits suivants : l'épisode fondateur Le Démon de l'Allée du Diable ainsi que les sagas complètes Le Mystère du Corps Mécanique et La Tablette des Destinées (tomes 1, 2 et 3 de l'édition courante).

En outre, l'éditeur promet également une très belle fabrication et décrit l'objet comme étant le parfait écrin d'une oeuvre culte.

Sortie le 19 novembre pour 45€.

Si vous désirez vous procurer Lady Mechanika tome 9 et soutenir MDCU par la même occasion, vous pouvez l'obtenir ici.