Le successeur de l'univers cosmique Marvel se dessine à travers cinq nouvelles séries

05 Septembre 2025 par Jeff 0 bc
05 Septembre 2025 par Jeff

Au cas où vous l'auriez oublié, il y a actuellement un event tenu par Jonathan Hickman et intitulé Imperial (vous trouverez un recap à ce sujet ici). Un event dont le but est de remodeler l'univers cosmique Marvel en une dizaine de numéros environ (un titre principal en quatre numéros et une poignée de tie-in).

Aujourd'hui, nous en apprenons plus sur les conséquences de cet event et ce, à travers le lancement de cinq nouvelles séries. Lesquelles ? Vous connaissez déjà leur nom puisqu'il s'agit des cinq tie-in qui vont être repris en série régulière. Autrement dit, vous aurez Planet She-Hulk, Nova Centurion, Black Panther Intergalactic, Exiles et Imperial Guardians.

Pour ce qui est des dates de lancement, Marvel vous a préparé un joli visuel. Le voici :

Aucun synopsis n'a été avancé pour le moment.

