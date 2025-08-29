  1. Accueil
Thunderbolts* cartonne sur Disney+

29 Aout 2025
Thunderbolts* cartonne sur Disney+

Thunderbolts* / New Avengers a eu un joli succès critique il y a quelques mois. Mais avec 382.4 millions de dollars de recettes, on ne peut pas vraiment dire qu'il en aura été de même d'un point de vue plus commercial. Par contre, le film semble bien parti pour prendre sa revanche sur le petit écran. En effet, selon le système de surveillance de streaming FlixPatrol, Thunderbolts* est devenu le film le plus populaire aux Etats-Unis et le troisième plus gros succès dans le monde après une seule journée passée sur Disney+.

Est-ce qu'il s'agit d'une affaire rentable pour Disney pour autant ? Difficile à dire. Mais pour la poignée de personnages (et d'acteurs) qui ont répondu présent pour le film, cela ne peut être qu'une bonne nouvelle et une jolie porte ouverte pour, pourquoi pas, un autre projet lié au MCU.

Si vous désirez vous procurer l'anthologie Nous sommes les Thunderbolts et soutenir MDCU par la même occasion, vous pouvez vous procurer le titre ici.

Ça peut vous intéresser
Votre avis sur Les Quatre Fantastiques et le Surfeur d'argent (séance de rattrapage)
29 Aout 2025
Dites-nous tout !

Votre avis sur Les Quatre Fantastiques et le Surfeur d'argent (séance de rattrapage)

29 Aout 2025

Dites-nous tout !

Marvel tease la fin de Marvel Knights: The World to come

Marvel tease la fin de Marvel Knights: The World to come

26 Aout 2025

T'Challa et Ketema s'affrontent, et ce n'est pas seulement pour le Wakanda !

Dafne Keen viendrait-elle d'annoncer son retour en X-23 pour Avengers: Doomsday ?

Dafne Keen viendrait-elle d'annoncer son retour en X-23 pour Avengers: Doomsday ?

26 Aout 2025

Une réponse de la part de l'actrice qui manque de crédibilité

