Thunderbolts* cartonne sur Disney+

Il n'aura pas trouvé son public dans les salles obscures mais sur le petit écran

Thunderbolts* / New Avengers a eu un joli succès critique il y a quelques mois. Mais avec 382.4 millions de dollars de recettes, on ne peut pas vraiment dire qu'il en aura été de même d'un point de vue plus commercial. Par contre, le film semble bien parti pour prendre sa revanche sur le petit écran. En effet, selon le système de surveillance de streaming FlixPatrol, Thunderbolts* est devenu le film le plus populaire aux Etats-Unis et le troisième plus gros succès dans le monde après une seule journée passée sur Disney+.

Est-ce qu'il s'agit d'une affaire rentable pour Disney pour autant ? Difficile à dire. Mais pour la poignée de personnages (et d'acteurs) qui ont répondu présent pour le film, cela ne peut être qu'une bonne nouvelle et une jolie porte ouverte pour, pourquoi pas, un autre projet lié au MCU.

Si vous désirez vous procurer l'anthologie Nous sommes les Thunderbolts et soutenir MDCU par la même occasion, vous pouvez vous procurer le titre ici.