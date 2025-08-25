Série de retards pour plusieurs titres DC

Plusieurs titres DC Comics vont avoir du retard dans les prochaines semaines. Voici une petite news récapitulative.

Tout d'abord, Batman: The Long Halloween: The Last Halloween #9 de Jeph Loeb et Chris Samnee. Ce dernier avait été repoussé une première fois du 27 août au 24 septembre. A présent, il passe au 8 octobre. Suite logique Batman: The Long Halloween: The Last Halloween #9, passe à présent du 22 au 29 octobre (il était prévu pour le 24 septembre à l'origine).

Ensuite, New History of the DC Universe #3 de Mark Waid passe au 17 septembre (au lieu du 10 septembre qui avait déjà remplacé le 27 août).

Enfin, DC vs. Vampires: World War V #12 de Matthew Rosenberg passe du 10 au 24 septembre.

A noter que des éditions spéciales ainsi que des variant ont également été décalés.