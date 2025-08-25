Série de retards pour plusieurs titres DC

  1. Accueil
25 Aout 2025
Plusieurs titres DC Comics vont avoir du retard dans les prochaines semaines. Voici une petite news récapitulative.

Tout d'abord, Batman: The Long Halloween: The Last Halloween #9 de Jeph Loeb et Chris Samnee. Ce dernier avait été repoussé une première fois du 27 août au 24 septembre. A présent, il passe au 8 octobre. Suite logique Batman: The Long Halloween: The Last Halloween #9, passe à présent du 22 au 29 octobre (il était prévu pour le 24 septembre à l'origine).

Ensuite, New History of the DC Universe #3 de Mark Waid passe au 17 septembre (au lieu du 10 septembre qui avait déjà remplacé le 27 août).

Enfin, DC vs. Vampires: World War V #12 de Matthew Rosenberg passe du 10 au 24 septembre.

A noter que des éditions spéciales ainsi que des variant ont également été décalés.

