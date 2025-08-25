James Gunn s'exprime sur Maxwell Lord et la possibilité qu'il tire sur Blue Beetle dans le DCU

C'est une question assez particulière qui a été posée au co-président de DC Studios, James Gunn, dans le sens où elle concerne un personnage qui est apparu deux secondes à l'écran jusque-là. Mais question particulière ou non, la réponse de James Gunn est assez intéressante.

En effet, il a été demandé si Maxwell Lord finira par devenir méchant avant de tirer sur Blue Beetle (ndlr : l'une des étapes qui fera qu'il finira avec le cou brisé par Wonder Woman). Si c'est l'histoire que le fan retient souvent, ce n'est visiblement pas celle que Gunn préfère. Voici ce qu'il a répondu :

Max a été réécrit comme une sorte de méchant musclé après avoir été initialement conçu par J.M. DeMatteis comme un personnage à multiples couches, moralement ambigu. Avec la svelte Amanda Waller, ce n'était pas l'une de mes réinventions préférées de comics. Notre Max est inspiré de la version originale. Donc, ne vous attendez pas à ce qu'il tire dans la face de Blue Beetle.

Pour le moment, nous ignorons encore quel avenir aura Maxwell Lord au sein du DCU.

Pour rappel, le personnage est incarné par Sean Gunn, le propre frère de James.