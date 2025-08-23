One World Under Doom #7 : Superior Avengers

En octobre 2024, Marvel annonce One World Under Doom (traduisible par "Un monde sous la coupe de Doom"), un event dont le nom est on ne peut plus révélateur et qui a finalement débuté plus tôt cette année aux Etats-Unis. Aujourd'hui, on se focalise sur l'une des dernières séries limitées liées à l'event : Superior Avengers.
Anciens numéros :
One World Under Doom #1 : Introduction
One World Under Doom #2 : Thunderbolts* : Doomstrike
One World Under Doom #3 : Weapon X-Men et Red Hulk
One World Under Doom #4 : Doom Academy
One World Under Doom #5 : Doctor Strange of Asgard
One World Under Doom #6 : Doom's Division et Fantastic Four
