James Gunn dévoile le plot de la saison 2 de Peacemaker

22 Aout 2025 par Jeff 0 cb
Il y a peu, James Gunn a pris la parole sur l'un d'es éléments du DCU. Et cette fois, pas de Superman ! Non, cette fois, il a pris la parole pour parler du sujet de la saison 2 de Peacemaker (dont la diffusion vient tout juste de débuter). Voici ce qu'il a déclaré :

Je dirais que la saison 2 de Peacemaker est la saison de Christopher Smith. Vraiment. C'est à propos du personnage de Christopher Smith. C'est bien plus à propos de lui qu'à propos d'un super-héros appelé Peacemaker. Peacemaker, c'est juste le costume qu'il porte parfois. Il s'agit pour lui de découvrir cet autre monde, qui est en quelque sorte un Xerox de son monde avec des différences mineures. Et ces différences mineures semblent être que tout est meilleur pour Peacemaker. Et sa vie là-bas, son double de Peacemaker, est tout ce qu'il souhaite que sa propre vie soit. C'est le genre de concept élevé avec lequel nous commençons. Cette concentration sur le drame centré sur les personnages signifie également que la saison 2 de Peacemaker ne traitera pas du multivers tel que nous le connaissons. Il y a eu beaucoup de discussions du genre "ah, tu fais le multiverse mais cela a déjà été fait". Mais ce n'est absolument pas le Multiverse.

Christopher Smith est la véritable identité du Peacemaker, bien sûr.

Pour information, la saison 1 avait été très appréciée lors de sa sortie et la deuxième saison semble suivre le même chemin.

Qu'aviez-vous pensé de la première saison du Peacemaker ?

Fiche Technique

Peacemaker

Saison : 2
Créée par
  • James Gunn
Synopsis

  • Laissé pour mort après sa confrontation avec Bloodsport lors de leurs mission sur l'île de Corto Maltese avec la Task Force X, Christopher Smith, alias le Peacemaker, a en réalité survécu. Il est retrouvé par l'équipe d'Amanda Waller afin de lui confier de nouvelles missions.


Voir la Fiche

