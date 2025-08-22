  1. Accueil
  2. Actualités
  3. Selon James Gunn, le DCU s'inspire de Game of Thrones

Selon James Gunn, le DCU s'inspire de Game of Thrones

22 Aout 2025 par Jeff 0 cb
Selon James Gunn, le DCU s'inspire de Game of Thrones

Vous avez bien lu. Selon le co-président de DC Studios, le DCU s'inspire de Game of Thrones. Mais sans doute pas dans le sens que vous imaginez. Ici, il n'est pas en train de dire qu'il va y avoir du sexe et des massacres dans tous les sens mais plutôt qu'il y a une approche similaire d'un point de vue narratif.

Voici ce qu'il a déclaré :

Je pense que c'est la raison pour laquelle j'ai accepté le poste. Vous parlez de George R.R. martin, et il fait partie de ces gens que j'adore et vénère. Je suis un énorme fan de son travail et les gens disent "Oh, le DCU fait ce que le MCU fait". Mais je pense que c'est bien plus comme le monde de Game of Thrones ou de Star Wars, parce que nous construisons un univers et ensuite nous extirpons de petites pièces pour raconter des histoires individuelles depuis cet univers.

Que pensez-vous de cette approche ?

Partagez cet article !
Ça peut vous intéresser
James Gunn dévoile le générique de la saison 2 de Peacemaker

James Gunn dévoile le générique de la saison 2 de Peacemaker

22 Aout 2025

Toujours avec la touche Gunn

James Gunn dévoile le plot de la saison 2 de Peacemaker

James Gunn dévoile le plot de la saison 2 de Peacemaker

22 Aout 2025

Ce n'est pas à propos du multiverse

Des couvertures surprises pour DC K.O. #1

Des couvertures surprises pour DC K.O. #1

21 Aout 2025

Avec un aperçu de différents dessins

Écrire un avis

Avis (0)

Pas d'avis pour le moment.
Publicité
Facebook
Partenaire