  3. Replay du Twitch du jeudi 07 août : Eyes of Wakanda, Weapons, les grands méchants et plus

06 Aout 2025 par Jeff 0
Bonjour tout le monde,

Les vidéos liées à notre dernier live sont à présent toutes disponibles.

Vous les trouverez ci-dessous :

Notre avis sur Eyes of Wakanda :

 

Les numéros #1 de la VO #17 (Wolverine, Spider-Man vs The Sinister Sixteen, Justice League...)

 

Notre avis sur Weapons

 

Dix villains hors Marvel et DC

 

 

- - -

Bonsoir à tous,

Qui dit jeudi dit live Twitch ! Pour débuter ce nouveau live, nous commencerons par un nouveau numéro de notre rubrique Les numéros #1 de la VO. Nous continuerons avec notre avis sur la dernière production Marvel Studios : la série animée Eyes of Wakanda. Ensuite, nous continuerons avec notre avis sur un film qui fait beaucoup parler de lui en ce moment : Weapons. Enfin, nous terminerons par reproduire une conférence que nous avons réalisé lors de notre dernière intervention en convention : Qui sont les plus grands méchants de comics hors Marvel et DC ?

Et tout ceci, bien sûr, entouré d'anecdotes et de bonnes humeur.

Je vous dis à demain 20h à cette adresse : https://www.twitch.tv/radiocoastcity, bonne journée à tous !

Pour rappel, Radio Coast City est en live sur Twitch chaque jeudi de 20h à 22h pour parler comics, films, séries TV et autres.

Pour les intéressés, voici où vous pouvez nous suivre :

Twitch: https://www.twitch.tv/radiocoastcity

Youtube : https://www.youtube.com/@RadioCoastCity

Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=61566303563160

Instagram : https://www.instagram.com/radiocoastcity

