Un super-vilain incontournable de Spider-Man de retour et avec sa propre équipe

Aux Etats-unis, Amazing Spider-Man #8 s'est terminé sur un cliffhanger autour de Spider-Man. Nous pourrions même dire qu'il s'agit d'un grand classique : Spider-Man est-il vivant ou mort ? Quoi qu'il en soit, il y aura bien un Amazing Spider-Man #9 (par Joe Kelly, Michael Dowling, Marte Gracia, et VC’s Joe Caramagna). Et autant dire qu'il va mêler "classique" et "nouveauté".

En effet, Shocker va faire son grand retour dans les comics Spidey et plus intéressant encore... il n'est pas venu seul ! Le super-vilain, aura des hommes de main, les Aftershocks. Voici la preview de Marvel sur le sujet :

Ce choix est intéressant dans le sens où, d'ordinaire, c'est Shocker l'homme de main. Ici, il semblerait donc être monté en grade. De même, il est plutôt rare de le voir dans un groupe. Après tout, il a beau faire partie des Insidious Six dans Spider-Man TAS de 94, il fait rarement partie de son équivalant dans les comics : les Sinister Six. On lui souhaite une belle réussite (quoi ? Oui, j'aime Shocker, j'ai le droit !).