Spider-Man: Brand New Day, pas de Daniel Dae Kim en Mister Negative

Dernièrement, dun acteur s'est exprimé concernant le rôle de Mister Negative dans Spider-Man: Brand New Day et donc, potentiellement, au sein du MCU. Alors bien sûr, nous n'allons pas parler de tous les acteurs qui se déclarent intéressé par un rôle mais celui-ci est intéressant. Il s'agit de Daniel Dae Kim notamment connu pour ses rôles dans Lost, Hawaï 5.0 et Hellboy. Pourquoi lui ? Parce qu'il s'agit tout simplement d'un fan cast qui revient très souvent (autrement dit, de nombreux fans le verraient bien dans le rôle). Voici ce que l'acteur a déclaré à ce sujet :

J'entends des trucs à ce sujet depuis six ou sept mois, et je l'ai finalement vu. J'ai aussi vu que les gens veulent d'autres acteurs asiatiques pour tenir le rôle, alors je suis content de faire partie de la conversation, mais je n'ai rien entendu à ce sujet. Il (ndlr : le personnage) est intéressant. Je suis toujours partant pour un rôle intéressant et un projet captivant.

A noter qu'un autre acteur est très intéressé par le rôle. Il s'agit de Stephen Oyoung qui est déjà Mister Negative dans le jeu vidéo d'Insomniac : Spider-Man. Oyoung a déclaré plus d'une fois qu'il était intéressé à l'idée de reprendre le rôle au cinéma. Voici ce qu'il a déclaré il y a déjà quelques temps :

Je n'ai pas été contacté par Sony. Je sais certaines choses mais en ce qui concerne le fait d'entrer en contact avec moi, cela n'a pas encore pris forme.

Pour rappel, il y a encore de la marge pour trouver l'acteur. Spider-Man: Brand New Day, c'est pour le 31 juillet 2026.