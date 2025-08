[Preview VO] Spider-Man '94 #1

La preview VO de Spider-Man '94 #1 a été dévoilée. Le numéro est écrit par J.M DeMatteis et est dessiné par Jim Towe. Edité par Marvel, il sortira le 3 septembre.

Après avoir parcouru les confins du Multivers, PETER PARKER – l'INCROYABLE, le SPECTACULAIRE, le radioactive Tête-de-Toile lui-même – A.K.A. SPIDER-MAN, revient dans les rues de New York avec sa bien-aimée Mary Jane WATSON à ses côtés ! Mais qu'est-ce que c'est ? L'un de ces méchants n'est pas comme les autres : Assistez aux débuts de cet univers avec non pas un, mais DEUX des plus grands ennemis de Spider-Man des comics ! Le légendaire écrivain de Spider, J.M. DeMATTEIS, et l'artiste prometteur JIM TOWE vous apportent le retour que vous attendiez depuis trente ans ! Et vous ne vous attendrez jamais aux rebondissements à venir pour votre ami Spider-Man du quartier ! Sortez vos figurines d'action et installez-vous devant la télé alors que nous vous ramènons à la plus grande époque de la télévision animée de super-héros de l'histoire !