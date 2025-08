[Preview VO] Deadpool Kills the Marvel Universe One Last Time #5

La preview VO de Deadpool Kills the Marvel Universe One Last Time #5 a été dévoilée. Le numéro est écrit par Cullen Bunn et est dessiné par Dalibor Talajic avec une cover de Davide Paratore. Edité par Marvel, il sort aujourd'hui pour 3.99$.

On y est ! DEADPOOL CONTRE FLUX PARADOXICA ! Deadpool s'est présenté comme le badass ultime, tout ça pour sauver ce qu'il reste de bon dans l'existence ! Mais ce pouvoir fera-t-il de lui le sauveur du Multivers ou juste son tueur le plus dangereux ? Et sera-t-il suffisant pour assassiner un être ayant du pouvoir sur un univers entier ?