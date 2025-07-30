  1. Accueil
Replay du Live Twitch du jeudi 31 juillet : lectures de vacances, Sandman, Fantastic Four et plus

30 Juillet 2025 par Jeff
Bonjour tout le monde,

Le replay de notre dernier live est à présent disponible. Voici les liens des différentes parties :

Les lectures de vacances #2 :

 

Marvel One World Under Doom #6 : Doom's Division et Fantastic Four :

 

Notre avis sur les Quatre Fantastiques : Premiers pas :

 

Notre avis sur la saison 2 de Sandman :

 

- - -

Bonsoir à tous,

Qui dit jeudi dit live Twitch ! Pour débuter ce nouveau live, nous commencerons par vous présenter quelques lectures qui seraient sympathiques à lire au bord de l'eau (comme le prouve le titre placé en image "Joker/Harley : Criminal Sanity" bien sûr ahah). Nous continuerons avec notre avis sur la seconde saison de Sandman, adaptation du comics éponyme Vertigo. Ensuite, nous continuerons notre cycle One World Under Doom avec la série Doom's Division et les numéros Fantastic Four. Enfin, nous terminerons par donner notre avis sur le petit dernier de l'écurie Marvel : Fantastic Four: First Steps.

Et tout ceci, bien sûr, entouré d'anecdotes et de bonnes humeur.

Je vous dis à demain 20h à cette adresse : https://www.twitch.tv/radiocoastcity, bonne journée à tous !

