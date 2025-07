[Preview VO] Nightwing 2025 Annual #1

La preview VO de Nightwing 2025 Annual #1 a été dévoilée. Le numéro est écrit par Dan Watters et est dessiné par Francesco Francavilla. Edité par DC Comics, il sortira ce mercredi 30 juillet pour 5.99$.

QU'EST-CE QUE LE ZANNI ? La commissaire Maggie Sawyer enquête sur les crimes passés de la mystérieuse Olivia Pearce et découvre bien plus que ce qu'elle attendait en découvrant l'existence d'une étrange et terrible entité. Qu'est-ce que le Zanni, d'où vient-il… et quels sont ses véritables plans pour Nightwing ?