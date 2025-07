DC Comics donne une explication au fait que Robin ait un costume du genre flashy

C'est une fois encore à travers le comics The New History of the DC Universe (un titre qui est supposé expliquer l'univers DC de A à Z, rappelons-le) que DC, par l'intermédiaire de son scénariste Mark Waid, est revenu sur un point essentiel des costumes de Batman et Robin : les couleurs. En effet, les deux hommes combattent le crime et, la plupart du temps, la nuit. L'idéal est donc de se fondre dans le décor de Gotham et donc, de porter du noir. Mais alors... pourquoi autant de couleurs. Nous avons à présent la réponse.

Pour ce qui est du logo Batman jaune et bien flashy au milieu du torse, il s'agit en réalité d'une cible pour les criminels. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit tout simplement de la partie la plus renforcée de son costume. Ce qui semble une erreur et donc en réalité un plan parfaitement huilé de la part de Bruce Wayne. Toujours concernant ce logo, on notera d'ailleurs que certains sites internet présentent cette explication comme étant une nouveauté. Ce n'est pas le cas.

Pour ce qui est du Robin flashy, nous avons également une explication. Et elle est un peu plus raisonnable que celle bien connue et instaurée des fans eux-mêmes qui est que Robin possède des couleurs pour que les méchants se la jouent "tir au pigeon" avec le Wonder Boy et prenne tous les risques pendant que Batman se la coule douce. Mais alors quelle est cette explication ? Eh bien c'est un petit peu le même principe que logo de Batman. Selon The New History of the DC Universe Robin posséderait une cape qui pourrait protéger l'intégralité de son corps. Une grande cape intégralement... pare-balle.

Bien sûr, cette explication est plus ou moins crédible suivant le design donné au personnage. Dans l'exemple ci-dessous, l'explication est crédible pour l'image de gauche mais un peu moins sur celle de droite.

Que pensez-vous de ces explications ?