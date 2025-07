Le scénariste de Man of Steel s'exprime sur le Superman de James Gunn

David S. Goyer n'est clairement pas un étranger en ce qui concerne les films DC Comics. Non seulement il a participé à l'écriture des films de la trilogie Batman de Nolan mais il a également écrit les scripts de Man of Steel et Batman v Superman: Dawn of Justice. Du côté de Marvel, c'est la même chose. Goyer est intervenu sur les films de la trilogie Blade mais aussi Spirit of Vengeance. Si on en parle aujourd'hui c'est parce qu'au détour d'une conversation à propos de Sandman, Goyer a donné son avis sur le Superman de James Gunn.

Voici ce qu'il a déclaré :

J'ai vraiment aimé. On pense souvent que parce que j'ai fait The Dark Knight, je n'aimerai pas The Batman, mais j'ai vraiment adoré. Chaque génération a le Superman dont elle a besoin. On a eu l'impression d'un pendule avec Man of Steel, évidemment, c'était une version beaucoup plus sombre, et on est dans une situation très différente, et j'adore le slogan "La gentillesse, c'est du punk rock". « Je trouve que [David] Corenswet est incroyablement attachant. Je n'aurais jamais pensé utiliser Krypto, et Krypto était un délice. Et puis je pense que le personnage qui a volé la vedette, c'est M. Terrific, que Geoff Johns et moi avons transformé en un véritable personnage de la Justice Society. J'étais donc ravi, j'ai trouvé M. Terrific génial. Métamorpho, pareil. J'adore voir un Métamorpho en live action, et c'est le genre de choses que James Gunn peut faire sans problème, et Dieu le bénisse, car j'adore tous ces personnages DC étranges et décalés de troisième rang. J'ai vraiment apprécié et je l'ai soutenu, donc je suis heureux que ce soit un succès.