Superman passe les 250 millions de dollars au box-office hors US

MAJ du 14/08 :

Il aura mis le temps mais il y est finalement parvenu ! Le Superman de James Gunn a passé le cap des 250 millions de dollars en dehors des Etats-Unis. Un chiffre qu'il aura mis pas moins de 34 jours à atteindre.

Au global, le film en est à 583,2 millions de dollars ce qui revient à dire que 57.2% des recettes ont été effectués aux Etats-Unis. Pour rappel, James Gunn s'était exprimé sur cette différence et nous n'avions pas manqué de rebondir sur le sujet. Pour les intéressés, c'est par ici.

- - -

MAJ du 01/08 :

Nouveau cap pour Superman puisqu'il a passé le cap des 300 millions de dollars au box-office US. Le film en était à 299,7 millions en date du mercredi soir. Autant dire qu'à l'heure actuelle, le cap est donc largement passé.

Concernant le déséquilibre avec le box-office mondial, il est toujours présent, le box office US représentant 57.3% des recettes. On notera une légère amélioration tout au plus dans le sens nous étions à 58.4% le 23 juillet.

- - -

MAJ du 27/07 :

Un nouveau cap vient d'être passé par le film de la team Warner Bros / DC Comics et pas n'importe quel : le demi-million de dollars. Eh oui, ce week-end, le film a passé la barre des 500 millions de dollars de recettes (502.7 millions pour être précis) avec une répartition de $289.5 million sur le sol américain et de $213.2 million dans le reste du monde.

- - - - -

MAJ du 24/07 :

Le film vient de passer la barre des 250 millions de dollars de recettes sur le sol américain. Le chiffre à l'international n'est pas encore connu mais il se dit que le film en serait aux environs de 430 millions de dollars. Si tel est le cas, cela voudra dire que le décallage entre les recettes US et le reste du monde sera resté à peu près identique aux derniers jours.

- - -

MAJ du 20/07 :

Pas le temps de parler des 300 millions de dollars que le film s'approche déjà des 400 millions grâce à une baisse de fréquentation jugée légère. Lors des derniers compte, le film avait réalisé 142.8 millions de dollars à l'international, faisant passer le total du film à 337.2 millions de dollars. Selon les estimations, le cap des 400 millions devrait être passé dès ce soir.

Il vaudrait mieux pour Gunn de cartonner maintenant car il y a fort à parier que la sortie des Quatre Fantastiques finisse par faire de l'ombre au film de la team Warner Bros / DC Comics.

- - - -

Selon The Hollywood Reporter, Superman de James Gunn a passé la barre des 300 millions de dollars hier notamment grâce à de beaux chiffres tout au long de la semaine aux Etats-Unis faisant monter les recettes nationales à 177 millions de dollars.

Pour ce qui est de la semaine à venir, il ne devrait pas y avoir de problème particulier. Superman a en face de lui Jurassic World: Rebirth, F1 : The Movie, How to train your dragon et Jujutsu Kaisen. Dans cette liste, le film est plus dangeureux est Jurassic World: Rebirth, ce qui n'empêche pas Superman de faire deux fois plus de recettes que lui (attention, nous parlons toujours des Etats-Unis).

Les prochains "gros films" à sortir sont I Know What You Did Last Summer et Les Schtroumpfs. Deux films qui devraient réaliser moins de 13 millions de dollars lors de leur ouverture. En somme, jusque-là, tout va bien !

Pour aller plus loin :