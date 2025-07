Ioan Gruffudd (Mister Fantastic) et Michael Chiklis (The Thing) rendent hommage à Julian McMahon

De nombreux messages de soutien sont apparus ces derniers jours afin de rendre hommage à Julian McMahon, l'ancien Doctor Doom qui nous a quittés il y a quelques jours des suites d'un cancer. Ainsi, plusieurs collègues ont salué sa joie de vivre et son sens de l'humour, décrivant une personne magique, gentille et espiègle. En première ligne, sans surprise, nous pouvons trouver les acteurs de Charmed dont Rose McGowan (Paige), Holly Marie Combos (Piper), Brian Krause (Léo) ou encore Alyssa Milano (Phoebe) mais nous pouvons également trouver les acteurs qui ont partagé l'affiche avec lui pour les deux opus Fantastic Four des années 2000.

Ioan Gruffudd (Mister Fantastic) :

La nouvelle concernant Julian est terriblement triste. Bien que nous jouions les némésis l'un de l'autre, il y avait toujours tant de légèreté et de rires à travailler ensemble. Chaque rencontre avec lui était un plaisir. C'était un honneur d'être le Dr Richards de son Dr Doom. Mon coeur accompagne sa femme et sa famille. Que Dieu te garde, Julian.

Michael Chiklis (The Thing) :

Je suis dévasté d'apprendre le décès de mon ami Julian. La vie est si précieuse et fragile. Mes condoléances à sa famille. Repose en paix, Jules.

Pour l'anecdote, son rôle dans Fantastic Four de 2005 est considérée comme sa première grosse percée au cinéma. Malgré la reprise de son rôle en 2007 et quelques autres interventions notamment dans Red en 2010, l'acteur est, malheureusement, assez vite retourné du côté de la télévision.

La dernière fois qu'il avait pris la parole pour parler de Doom, c'était plus tôt dans l'année. Il avait alors expliqué combien il trouvait talentueux Robert Downey Jr et qu'il était particulièrement confiant à l'idée qu'il reprenne le rôle du personnage.