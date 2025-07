Décès de Julian McMahon à l'âge de 56 ans

L'acteur Australien Julian McMahon nous a quittés fin de semaine dernière à l'âge de 56 ans d'un cancer. Pour les lecteurs de comics, il était avant tout le Docteur Doom dans les films Fantastic Four de 2005 et 2007 avant de refaire un tour par la case adaptation de comics en 2017 avec la série Marvel The Runaways.

Malgré ces deux participations, l'acteur reste surtout connu du grand public pour son rôle de Cole Turner dans Charmed, Christian Troy dans Nip/Tuck ainsi que, dans une moindre mesure, John Grant dans Profiler.

En tant que fan de Reservoir Dogs, je profite également de cette news pour faire une petite parenthèse à propos de Michael Madsen qui nous a également quittés il y a quelques jours. Acteur fétiche de Quentin Tarantino avec Samuel L. Jackson. Madsen était Mr Blonde / Vic Vega dans Reservoir Dogs, Budd dans Kill Bill volume 1 et 2, Joe Gage dans les Huit Salopards, le shérif dans One Upon a Time... in Hollywood. Il tenait également un rôle dans Thelma et Louise, La Mutante et Sauvez Willy pour ne citer que ces trois autres films. Côté comics, il prête sa voix à Kilowog dans Green Lantern : Le complot et tient le rôle de Bob dans Sin City.

Nos pensées vont à la famille et aux amis de ces deux très bons acteurs qui vont manquer au paysage audiovisuel.