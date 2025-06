[Sorties Comics] Mercredi 25 Juin

Tillie Walden conclut cette trilogie issue de l'univers créé par Robert Kirkman, consacrée à Clementine, l'héroïne des jeux vidéo Walking Dead de Telltale, avec un récit d'une rare sensibilité. Clementine a enfin trouvé tout ce dont elle rêvait : un endroit sûr où vivre, une petite amie et même un chat... Mais rien n'est éternel. Et lorsqu'elle subit une perte sans précédent, un nouveau mentor lui propose une nouvelle famille et une nouvelle façon de vivre... Sera-t-elle prête à en payer le prix ?

