James Gunn explique pourquoi il prend la parole aussi souvent

Si vous êtes du genre à venir fréquemment sur MDCU (déjà, on vous en remercie, vous êtes une personne de goût !), vous avez sans doute remarqué que l'ami James Gunn est très présent dans notre actualité. Est-ce que cela veut dire que MDCU est pro James Gunn ou pro DCU ? Pas du tout. James Gunn prend énormément la parole. Il est donc souvent présent dans les actualités américaines et donc, par extension, souvent présent sur MDCU.

Dernièrement, le co-président est revenu sur son implication et notamment sur le fait qu'il passe autant de temps à répondre aux fans sur les réseaux sociaux. Selon lui, sa motivation principale est de protéger les réalisateurs, les acteurs et les équipes créatives impliqués dans les projets. Voici ce qu'il a déclaré :

J'essaie de moins intervenir. Mais de temps en temps, une rumeur se propage si rapidement qu'elle pourrait affecter quelqu'un sur le plan personnel. Et c'est à ce moment-là que je ressens le besoin d'intervenir. Il y a quelques personnes qui publient constamment des informations incorrectes. 95% de ce qu'ils disent n'est pas vrai. Peut-être qu'une fois sur vingt, il y a une parcelle de vérité. Mais cela devient lassant. D'une certaine manière, je les aide en répondant. Ils obtiennent plus de visibilité et je pense qu'ils apprécient cela. Donc j'ai presque arrêté de faire ça.