Replay du Twitch du jeudi 19 juin : 28 jours plus tard, Riri Williams, Godzilla, Silver Surfer et plus

Le replay de notre dernier live est disponible. Voici les liens des différentes parties :

Les numéros #1 de la VO #14

De 28 jours plus tard à 28 ans plus tard

Ironheart : Pourquoi tant de haine ?

Doit-on trouver du temps pour les anciennes séries TV ?

Qui dit jeudi dit live Twitch ! Pour débuter ce nouveau live, nous commencerons par notre rubrique les numéros #1 de la VO. Et il y aura BEAUCOUP de numéros traités dont les très attendus Imperial, Death of Silver Surfer et Bring on the Bad Guys : Doom pour ne citer qu'eux. Nous continuerons avec un sujet hors comics : De 28 jours plus tard à 28 ans plus tard. Eh oui, difficile de passer à côté de ces films lorsque l'on adore Danny Boyle. Et les films d'horreur. Et Cillian Murphy. Enfin, nous terminerons par un sujet on ne peut plus d'actualité puisque nous allons parler, indirectement, d'Ironheart et plus précisément de ce mouvement anti-Ironheart. Bref, nous allons tenter de répondre à LA question : Riri Williams, pourquoi tant de haine ?

Et tout ceci, bien sûr, entouré d'anecdotes et de bonnes humeur.

Pour rappel, Radio Coast City est en live sur Twitch chaque jeudi de 20h à 22h pour parler comics, films, séries TV et autres.

