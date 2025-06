Avengers: Doomsday, Chris Evans se dit triste de ne pas être de la fête

Chris Evans continue de noyer le poisson quant à son retour au sein du MCU. Tandis que The Wrap mentionne depuis un an déjà que l'acteur serait dans Avengers: Doomsday, de son côté, l'acteur continue de déclarer que ce n'est pas le cas. Il y a peu, il s'était présenté comme étant un "retraité heureux" par rapport à son statut au sein du MCU. Aujourd'hui, il se dit tout de même triste.

Voici ce qu'il a déclaré :

C'est triste de ne pas être là, je veux dire. C'est triste de ne pas être de retour avec toute l'équipe, mais je suis sûr qu'ils font quelque chose d'incroyable, et je suis sûr que cela sera d'autant plus dur lorsqu'il sortira et que tu auras l'impression de ne pas avoir été invité à la fête.